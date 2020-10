Mes, Di Battista semina il panico tra i 5Stelle: «È l’arma con cui il Pd vuole spaccarci» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gli inviti alla calma e gli appelli all’unità cadono nel vuoto. Il M5S resta una polveriera pronta ad esplodere. E’ solo questione di tempo. Ma la notizia è che l’innesco è in mano agli alleati del Pd. Saranno loro a decidere se e quando far partire la miccia. Di tanto, almeno, è convinto Alessandro Di Battista, sempre più immedesimato nel ruolo di fustigatore delle debolezze dei governativi interni e di incarnazione della purezza delle origini. A suo giudizio, tutto sarebbe ormai pronto: il carnefice (Pd), la vittima designata (M5S) e, infine, l’arma del delitto, cioè il Mes, il fondo Salva-stati, fortemente voluto da Zingaretti ma ancora osteggiato da Conte e Di Maio. Di Battista cerca un varco nella crisi del M5S «Che il Pd cerchi di spaccare il M5S non mi sconvolge. È la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gli inviti alla calma e gli appelli all’unità cadono nel vuoto. Il M5S resta una polveriera pronta ad esplodere. E’ solo questione di tempo. Ma la notizia è che l’innesco è in mano agli alleati del Pd. Saranno loro a decidere se e quando far partire la miccia. Di tanto, almeno, è convinto Alessandro Di, sempre più immedesimato nel ruolo di fustigatore delle debolezze dei governativi interni e di incarnazione della purezza delle origini. A suo giudizio, tutto sarebbe ormai pronto: il carnefice (Pd), la vittima designata (M5S) e, infine, l’arma del delitto, cioè il Mes, il fondo Salva-stati, fortemente voluto da Zingaretti ma ancora osteggiato da Conte e Di Maio. Dicerca un varco nella crisi del M5S «Che il Pd cerchi di spaccare il M5S non mi sconvolge. È la ...

