L'Italia studia il piano per il Recovery Fund, ma l'Europa è a un punto morto (Di giovedì 1 ottobre 2020) In Italia continua la stesura del piano per il Recovery Fund da presentare entro il 15 ottobre, mentre in Europa i negoziati sono a un punto morto. Caos sul piano da presentare per ottenere i fondi europei previsti dal Recovery Fund. Il quadro definitivo delle riforme dovrebbe essere presentato intorno a metà ottobre, visto che … L'articolo L'Italia studia il piano per il Recovery Fund, ma l'Europa è a un punto morto proviene da www.meteoweek.com.

