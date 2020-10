L'esorcista, su Netflix in streaming da oggi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Appuntamento con una leggenda horror da oggi su Netflix in streaming nel catalogo di ottobre: arriva L'esorcista, il classico del 1973 diretto da William Friedkin. Da oggi in streaming su Netflix appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di horror con L'esorcista, il film diretto da William Friedkin nel 1973, divenuto più che un cult una vera e propria leggenda, tra miti e realtà inquietanti. Tratto dall'omonimo romanzo di William Blatty, autore della sceneggiatura, L'esorcista racconta della dodicenne Regan McNeil (Linda Blair, appena tredicenne all'epoca delle riprese), figlia di un'attrice divorziata con cui vive nella casa di Washington, che inizia ad assumere comportamenti sempre più violenti, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Appuntamento con una leggenda horror dasuinnel catalogo di ottobre: arriva L', il classico del 1973 diretto da William Friedkin. Dainsuappuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di horror con L', il film diretto da William Friedkin nel 1973, divenuto più che un cult una vera e propria leggenda, tra miti e realtà inquietanti. Tratto dall'omonimo romanzo di William Blatty, autore della sceneggiatura, L'racconta della dodicenne Regan McNeil (Linda Blair, appena tredicenne all'epoca delle riprese), figlia di un'attrice divorziata con cui vive nella casa di Washington, che inizia ad assumere comportamenti sempre più violenti, ...

svnmingi : domani mettono l'esorcista su netflix tempo di vederlo - pppiaaaa : Mettono L'esorcista su Netflix VOLOOOOO - marcamoly : Domani, 1 ottobre, sbarca su Netflix 'L' Esorcista' film cult del cinema horror. Un film spettrale che riscosse un… - StefyContra : Ho paura ad entrare su netflix e vedere la faccia della bambina dell’esorcista ??????. Vi prego @NetflixIT non me lo… - xladymistletoe : Ehm c’è l’esorcista su Netflix ma mia mamma non vuole guardarlo con me.. l’avevo visto da piccola con i miei cugini… -