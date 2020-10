John Legend e la moglie Chrissy Teigen hanno perso il loro terzo figlio

Leggi su gossipetv

Dramma per. Ladel cantante, la modella, ha avuto un aborto spontaneo. La 34enne era in attesa delnon ha avuto una gravidanza facile e la scorsa domenica è stata trasportata con urgenza al rinomato Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles per alcune complicazioni. L'indossatrice è …