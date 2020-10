Inter, Hakimi è un affare ma spunta la clausola di recompra dei blancos (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo i novanta minuti da assoluto protagonista disputati contro il Benevento sembra proprio che il futuro della fascia destra dell’undici nerazzurro abbia trovato un padrone assoluto. Achraf Hakimi è il vero colpo di mercato di questa rovente estate arrivato, dopo un anno al top a Dortmund, via Real Madrid. Quaranta milioni e forse un errore … L'articolo Inter, Hakimi è un affare ma spunta la clausola di recompra dei blancos Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo i novanta minuti da assoluto protagonista disputati contro il Benevento sembra proprio che il futuro della fascia destra dell’undici nerazzurro abbia trovato un padrone assoluto. Achrafè il vero colpo di mercato di questa rovente estate arrivato, dopo un anno al top a Dortmund, via Real Madrid. Quaranta milioni e forse un errore … L'articoloè unmaladidei

Inter : ?? | FINITA! Triplice fischio del direttore di gara, Inter straripante a Benevento! Grandi ragazzi, #FORZAINTER!… - Inter : ???? | ACHRAAAAAAAFFF!!! 42' - Il primo sigillo di #Hakimi in nerazzurro!!! Rapace in area di rigore sul cross da si… - Inter : ?? | BIIIIG RRRRRROOMMMMM!!! Dopo nemmeno 3?0? secondi... siamo già avanti!!! Hakimi sfonda sulla destra e serve… - matt_2994 : @Smg_1908 A quel punto sarebbe Hakimi Darmian Alonso Young Si ci sta, ma allora non ha senso avergli fatto fare l'intervista a Inter TV - infoitsport : Condò: 'Hakimi, l'Inter ha reso la pariglia al Real 25 anni dopo Roberto Carlos' -