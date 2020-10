Incidente provocato da cinghiali sulla A26: muoiono due calciatori (Di giovedì 1 ottobre 2020) sulla A 26, altezza del casello Romagnano-Ghemme, dei cinghiali scesi in strada hanno provocato un fatale Incidente per due ragazzi. Simonluca Agazzone e Matteo Ravetto (Fonte foto: web)Agazzone e Ravetto, 39 anni il primo, 32 il secondo, sono morti in un Incidente accaduto nella scorsa notte, poco prima del casello Romagnano-Ghemme. I due, erano diretti a Gravellona Toce e viaggiavano sulla A 26. L’auto, ha investito due grossi cinghiali, finendo fuori pista. Simonluca Agazzone, aveva anche vestito le maglie delle giovanili di Milan e Spal, mentre Matteo Ravetto aveva giocato in Serie C e Serie D. Incidente nel novarese: in gravi condizioni l’amico che viaggiava con loro L’auto su cui viaggiavano i ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020)A 26, altezza del casello Romagnano-Ghemme, deiscesi in strada hannoun fataleper due ragazzi. Simonluca Agazzone e Matteo Ravetto (Fonte foto: web)Agazzone e Ravetto, 39 anni il primo, 32 il secondo, sono morti in unaccaduto nella scorsa notte, poco prima del casello Romagnano-Ghemme. I due, erano diretti a Gravellona Toce e viaggiavanoA 26. L’auto, ha investito due grossi, finendo fuori pista. Simonluca Agazzone, aveva anche vestito le maglie delle giovanili di Milan e Spal, mentre Matteo Ravetto aveva giocato in Serie C e Serie D.nel novarese: in gravi condizioni l’amico che viaggiava con loro L’auto su cui viaggiavano i ...

