Il nuovo programma di Simona Ventura è "Game of Games" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il programma sarà la versione italiana di quella americana Torna sulla Rai Simona Ventura con un nuovo programma. Si chiamerà "Game Of Games" e sarà la versione italiana del programma, made in usa condotto da Ellen De Generes. Lo show della NBC, come riporta Blogo, è molto amato in America e si basa su una serie di giochi a cui partecipano i concorrenti in diverse manche. Tutte le prove devono essere divertenti e devono sia avere una componente fisica che mentale: chi arriva alla fine deve indebitare i volti di dieci personaggi famosi e in base alle risposte, un po' come a "I Soliti Ignoti" varia il montepremi. La Ventura prenderà in mano le redini dello show a marzo 2021 in prima serata ...

