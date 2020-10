Il focolaio dopo la festa per la prima Comunione a Monte Sant’Angelo e la “caccia agli untori” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo ha annunciato di aver firmato un’ordinanza “che prevede l’uso di mascherine anche all’aperto”. La misura è la conseguenza del diffondersi di un focolaio che si è registrato nei giorni scorsi durante i festeggiamenti per una prima Comunione. Il focolaio dopo la festa per la prima Comunione a Monte Sant’Angelo e la “caccia agli untori” Sono 18 in tutto , 15 di Monte Sant’Angelo e tre di San Giovanni Rotondo, le persone rimaste contagiate durante il banchetto che si è svolto in un ristorante della città casa a San Pio. A tal riguardo i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il sindaco diSant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo ha annunciato di aver firmato un’ordinanza “che prevede l’uso di mascherine anche all’aperto”. La misura è la conseguenza del diffondersi di unche si è registrato nei giorni scorsi durante i festeggiamenti per una. Illaper laSant’Angelo e la “cacciauntori” Sono 18 in tutto , 15 diSant’Angelo e tre di San Giovanni Rotondo, le persone rimaste contagiate durante il banchetto che si è svolto in un ristorante della città casa a San Pio. A tal riguardo i ...

