I complessi di Trump

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Era prevedibile che il primo dibattito elettorale tra i candidati alla Casa bianca sarebbe stato trasformato dal presidente in una volgare rissa che ha trascinato anche il suo avversario democratico senza alcuna possibilità di confronto tra programmi politici divergenti.Donald, prima ancora di essere un presidente degli Stati Uniti con tesi politiche originali, è un personaggio con un carattere obliquo che ispira l’intero suo modo di agire, specialmente quando serve per sovrastare i suoi avversari.Sulla sua singolare natura si sono pronunciati diversi osservatori d’ambo i sessi andando al di là della polemica politico-istituzionale. Sua nipote, la psicologa Mary L., nel libro Too Much and Never Enought (Troppo e mai abbastanza. Come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso del mondo) ...