Fondazione Brodolini | Bravo Innovation Hub programma altissimo livello

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Brindisi, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono 10 le imprese che saranno selezionate, 5 le regioni di provenienza, 35 le giornate e 12 le settimane che saranno dedicate a questo percorso, per un totale di 192 erogate, 60 ore di mentorship per ciascuna impresa, ed eventi di networking a di presentazione ai possibili investitori organizzati appositamente per le startup. Io di programmi di incubazione e accelerazione per le startup ne ho gestiti tanti, sono sicuro che questo sarà die questo richiederà alle startup un grande impegno". Così Fabio Sgaragli, Head of, intervenendo alla presentazione di 'hub', l'acceleratore d'impresa esclusivamente dedicato alle imprese innovative del ...