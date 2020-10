Coronavirus, i dati – I nuovi contagi tornano sopra quota 2mila: 2.548 casi in 24 ore. Non accadeva da fine aprile. Record di tamponi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per la prima volta dal 29 aprile, i contagi da Covid-19 nel nostro Paese tornano sopra quota 2mila. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati registrati 2.548 nuovi casi con 118.236 tamponi, in netto aumento rispetto ai 1.851 di ieri (con 105mila test). Numeri dovuti soprattutto a un’impennata di infetti osservata in Veneto (+445 in un solo giorno) e in Campania (+390). Ciò che cambia rispetto a fine aprile è il numero dei morti: oggi sono 24, mentre in quel periodo erano stabilmente sopra i 300. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, aumenta il numero delle persone che occupa i letti dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per la prima volta dal 29, ida Covid-19 nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati registrati 2.548con 118.236, in netto aumento rispetto ai 1.851 di ieri (con 105mila test). Numeri dovutittutto a un’impennata di infetti osservata in Veneto (+445 in un solo giorno) e in Campania (+390). Ciò che cambia rispetto aè il numero dei morti: oggi sono 24, mentre in quel periodo erano stabilmentei 300. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, aumenta il numero delle persone che occupa i letti dei ...

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+236). Sono 201 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1% ????… - RegLombardia : #LNews Molto alto il numero dei tamponi che ammontano a 24.691. I nuovi positivi sono 324 per una percentuale pari… - RegLombardia : #LNews Effettuati 13.791 tamponi. Sono 203 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,4%. Alto il numero dei… - NPasqualucci : RT @mat_brandi: Niente, lo stato di emergenza da Coronavirus è diventato a tutti gli effetti una religione: l'emergenzismo. Gli emergenzia… - ilsussidiario : #Bollettino di #MinisteroSalute con i #dati di #coronavirus di oggi 1 Ottobre 2020 -