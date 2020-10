Coronavirus, Gimbe: ” Il Centro-Sud sta sperimentando un’ospedalizzazione più alta del resto d’Italia” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Centro e Sud possono diventare come la Lombardia se si prende questo momento alla leggera“. Cosi’ Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe, in un’intervista rilasciata al giornale online Tpi.it. “Dei dati giornalieri ci siamo sempre fidati poco, perche’ sono suscettibili di fluttuazioni date dai tamponi e anche da valori casuali – spiega -. Bisogna guardare i dati dei monitoraggio settimanale. E da quello che risulta, c’e’ un incremento costante di sette giorni in sette giorni. Se facciamo un salto indietro di due mesi, quindi piu’ o meno luglio viaggiavamo intorno ai 1.400 casi alla settimana, quindi 200 al giorno. Ora 12.114. Chiaro che se ci stabilizziamo sui dati di oggi e’ un incremento importante“. “La variazione settimanale – aggiunge ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) “e Sud possono diventare come la Lombardia se si prende questo momento alla leggera“. Cosi’ Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione, in un’intervista rilasciata al giornale online Tpi.it. “Dei dati giornalieri ci siamo sempre fidati poco, perche’ sono suscettibili di fluttuazioni date dai tamponi e anche da valori casuali – spiega -. Bisogna guardare i dati dei monitoraggio settimanale. E da quello che risulta, c’e’ un incremento costante di sette giorni in sette giorni. Se facciamo un salto indietro di due mesi, quindi piu’ o meno luglio viaggiavamo intorno ai 1.400 casi alla settimana, quindi 200 al giorno. Ora 12.114. Chiaro che se ci stabilizziamo sui dati di oggi e’ un incremento importante“. “La variazione settimanale – aggiunge ...

