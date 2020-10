Cinghiale, caccia anche fuori dai boschi. «Ma è pericolosa» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gli animalisti contestano la delibera regionale: «State attenti se passeggiate potreste finire impallinati». Confagricoltura: «Bene il provvedimento, però fate attenzione» Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gli animalisti contestano la delibera regionale: «State attenti se passeggiate potreste finire impallinati». Confagricoltura: «Bene il provvedimento, però fate attenzione»

