Carlo Mazzone tra i 10 prof più bravi del mondo | Azzolina | “Grazie per tutto ciò che fai”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Complimenti e in bocca al lupo a, docente di ICT e informatica all’istituto tecnico ITI “G. B. B. Lucarelli” di Benevento. È il primo italiano a conquistare un posto nella decina finale dei migliori insegnanti del, nella speciale selezione della Varkey Foundation in collaborazione con JA Italia, per assegnare il Global Teacher Prize 2020, il premio da un milione di dollari da impiegare in progetti scolastici”. Il ministro dell’Istruzione Luciasi congratula con, docente di informatica all’istituto Bosco Lucarelli di Benevento. Il 54enne sannita, originario di Ceppaloni, è il primo insegnante italiano a conquistare un posto nella ...