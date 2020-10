Bonus facciate: l’intervento deve essere visibile dalla strada (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per poter beneficiare del Bonus facciate, è necessario che l’intervento sia visibile dalla strada. È l’ultimo chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 418 del 29 settembre 2020 relativo alla detrazione del 90%, che sarà possibile fruire ancora fino al 31 dicembre 2020 per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Bonus facciate: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate L’argomento Bonus facciate è stato oggetto di numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate tra cui gli ultimi che hanno chiarito quali sono gli interventi edilizi da portare in detrazione e gli ambiti applicativi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per poter beneficiare del, è necessario che l’intervento sia. È l’ultimo chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 418 del 29 settembre 2020 relativo alla detrazione del 90%, che sarà possibile fruire ancora fino al 31 dicembre 2020 per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate L’argomentoè stato oggetto di numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate tra cui gli ultimi che hanno chiarito quali sono gli interventi edilizi da portare in detrazione e gli ambiti applicativi ...

