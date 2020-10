Beverly Hills 90210, l’attrice spaventa i fan: “Sto registrando messaggi d’addio” (Di giovedì 1 ottobre 2020) I fan di Beverly Hills 90210 sono rimasti senza parole davanti alle parole di Shannen Doherty, l’attrice ha annunciato di star registrando messaggi d addio. Da anni Shannen Doherty sta lottando contro il timore, il suo male è al quarto stadio e non sembra accennare a rallentare nella sua crescita. L’ex Brenda di Beverly Hills 90210 ha deciso di raccontare il decorso della sua malattia. La nota attrice ha affermato: “C’è ancora tanta vita in me”, tuttavia sembra che dal punto di vista medico per lei le speranze non siano molte, per questo ha preso una decisione molto difficile: registrare dei messaggi di addio per i suoi cari. Su Elle ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020) I fan disono rimasti senza parole davanti alle parole di Shannen Doherty, l’attrice ha annunciato di stard addio. Da anni Shannen Doherty sta lottando contro il timore, il suo male è al quarto stadio e non sembra accennare a rallentare nella sua crescita. L’ex Brenda diha deciso di raccontare il decorso della sua malattia. La nota attrice ha affermato: “C’è ancora tanta vita in me”, tuttavia sembra che dal punto di vista medico per lei le speranze non siano molte, per questo ha preso una decisione molto difficile: registrare deidi addio per i suoi cari. Su Elle ...

L'ex Brenda di "Beverly Hills 90210" continua la sua battaglia contro il cancro al seno, ritornato nel 2019: "“È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ...

L'ex Brenda di "Beverly Hills 90210" continua la sua battaglia contro il cancro al seno, ritornato nel 2019: ""È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ...