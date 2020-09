“Vogliamo verità per i desaparecidos”: in Messico tutti uniti per il caso dei 43 studenti scomparsi (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Il caso dei 43 studenti di Ayotzinapa ha fatto sì che collettivi e associazioni si unissero nella ricerca della verità. Non solo per loro stessi, ma per tutte le migliaia di persone scomparse in Messico”. A parlare con l’agenzia Dire è Narce Santibanez, coordinatrice della comunicazione Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez A.C. (Centro Prodh), un’ong fondata da padri gesuiti a Città del Messico nel 1988. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Il caso dei 43 studenti di Ayotzinapa ha fatto sì che collettivi e associazioni si unissero nella ricerca della verità. Non solo per loro stessi, ma per tutte le migliaia di persone scomparse in Messico”. A parlare con l’agenzia Dire è Narce Santibanez, coordinatrice della comunicazione Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez A.C. (Centro Prodh), un’ong fondata da padri gesuiti a Città del Messico nel 1988.

