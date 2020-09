‘Uomini e Donne’, Sara Affi Fella è diventata mamma: è nato Tommaso! (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sara Affi Fella è diventata mamma! Ad annunciarlo il compagno Francesco Fedato con una Instagram Story ripostata poi anche dall’ex tronista di Uomini e Donne: L'articolo ‘Uomini e Donne’, Sara Affi Fella è diventata mamma: è nato Tommaso! proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 30 settembre 2020)! Ad annunciarlo il compagno Francesco Fedato con una Instagram Story ripostata poi anche dall’ex tronista di Uomini e Donne: L'articolo ‘Uomini e Donne’,: èproviene da Isa e Chia.

MarioManca : Dopo anni di insulti e di complessi, di gente che le diceva che pesava troppo e che ogni volta che la vedeva in tv… - marcodimaio : Centinaia di persone trucidate dai nazifascisti: uomini, donne e bambini. L’eccidio di Monte Sole, iniziato il 29 s… - poliziadistato : #29settembre #Capodellapolizia a Vasto (Chieti) ricorda Prefetto Antonio Manganelli e i caduti della Polizia 'uomin… - LissyNeumair : Facile dire 'che palle questo vittimismo' nei commenti quando non si è donna e non si è costantemente attaccati da… - lontanissimo_ : A proposito di sogni io ho sognato che Ida di uomini e donne era la mia nuova mamma e di notte la chiamavo perché m… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia