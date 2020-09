Trump sconfigge il male e Hillary Clinton guida una setta occulta. Le credenze assurde contro cui combatte Massimo Polidoro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il giornalista e divulgatore scientifico, fondatore del Cicap – Comitato Italiano per il controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze – sarà protagonista con Piero Angela di una serie di appuntamenti a BergamoScienza a partire dal 4 ottobre Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il giornalista e divulgatore scientifico, fondatore del Cicap – Comitato Italiano per illlo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze – sarà protagonista con Piero Angela di una serie di appuntamenti a BergamoScienza a partire dal 4 ottobre

StefaniaNonno : RT @domanigiornale: Johnson rappresenta come Trump la perfetta tipologia del narcisista politico. Un profilo psicopatologico caratterizzato… - doddy610 : RT @domanigiornale: Johnson rappresenta come Trump la perfetta tipologia del narcisista politico. Un profilo psicopatologico caratterizzato… - PetrazzuoloF : RT @domanigiornale: Johnson rappresenta come Trump la perfetta tipologia del narcisista politico. Un profilo psicopatologico caratterizzato… - edigram : RT @domanigiornale: Johnson rappresenta come Trump la perfetta tipologia del narcisista politico. Un profilo psicopatologico caratterizzato… - Tiziana68870127 : RT @domanigiornale: Johnson rappresenta come Trump la perfetta tipologia del narcisista politico. Un profilo psicopatologico caratterizzato… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump sconfigge Trump: centinaia di milioni perdite salvate da The Apprentice Money.it Meghan Markle: un'altra sconfitta in Tribunale

Nel primo round in tribunale, la Duchessa aveva già portato a casa un'amara sconfitta, quando il giudice ha rigettato ... affinché queste prove non vengano ammesse in guidizio. Trump attacca Meghan: ...

Alcuni fatti di cronaca mattutine, nell’ultimo giorno di settembre…

Questa mattina, invece della consueta meditazione-riflessione mattutina, mi sono dedicato alla “cronaca”… istruttiva per l’andazzo in cui siamo precipitato.

Nel primo round in tribunale, la Duchessa aveva già portato a casa un'amara sconfitta, quando il giudice ha rigettato ... affinché queste prove non vengano ammesse in guidizio. Trump attacca Meghan: ...Questa mattina, invece della consueta meditazione-riflessione mattutina, mi sono dedicato alla “cronaca”… istruttiva per l’andazzo in cui siamo precipitato.