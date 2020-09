Tragedia a Napoli: bimbo di 11 anni si suicida lanciandosi dal balcone e lascia un biglietto di scuse per la mamma (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tragedia a Napoli: un bimbo di appena 11 anni si è suicidato lanciandosi dal balcone di casa. La Polizia di Stato e la Procura stanno indagando sull’accaduto: ipotizzano il reato di istigazione al suicidio. Il ragazzino avrebbe lasciato un bigliettino con il quale avrebbe chiesto scusa alla mamma.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020): undi appena 11si ètodaldi casa. La Polizia di Stato e la Procura stanno indagando sull’accaduto: ipotizzano il reato di istigazione al suicidio. Il ragazzino avrebbeto un bigliettino con il quale avrebbe chiesto scusa alla.L'articolo Meteo Web.

