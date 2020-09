Superbonus 110%, c’è un numero massimo di case per i lavori? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non c’è limite all’applicazione del Superbonus 110% su più di due unità immobiliari nello stesso condominio. È quanto specificato dall’Agenzia dell’Entrate nella risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, fornendo ulteriori chiarimenti sugli ambiti di applicazione delle agevolazioni per i lavori di efficientamento energetico degli edifici. Con le nuove disposizioni vengono superati alcuni impedimenti sulla riqualificazione energetica ed antisismica dei condomini previsti dal decreto Rilancio. Sui lavori riguardo parti comuni degli edifici condominiali, infatti, si può prevedere la possibilità di ricevere la maxi-detrazione per più di due unità immobiliari. Superbonus 110%, no limite di due ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non c’è limite all’applicazione delsu più di due unità immobiliari nello stesso condominio. È quanto specificato dall’Agenzia dell’Entrate nella risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, fornendo ulteriori chiarimenti sugli ambiti di applicazione delle agevolazioni per idi efficientamento energetico degli edifici. Con le nuove disposizioni vengono superati alcuni impedimenti sulla riqualificazione energetica ed antisismica dei condomini previsti dal decreto Rilancio. Suiriguardo parti comuni degli edifici condominiali, infatti, si può prevedere la possibilità di ricevere la maxi-detrazione per più di due unità immobiliari., no limite di due ...

