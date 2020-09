Sbarcano dalla nave quarantena e vengono arrestati: 5 tunisini espulsi e rientrati illegalmente (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nel corso delle operazioni di sbarco dalla nave-quarantena “Gnv Azzurra“, attraccata al porto di Augusta, gli agenti di polizia hanno individuato e arrestato 5 immigrati irregolari, tutti tunisini, destinatari in Italia a vario titolo di provvedimenti di espulsione o di ordini di carcerazione. Per tutti è così scattato l’arresto perché, a vario titolo, già espulsi dal territorio nazionale sono rientrati illegalmente in Italia. Due di loro, inoltre, sono destinatari di altrettanti ordini di carcerazione per aver commesso “gravi e numerosi reati” in regioni del Nord Italia. Nel mese di agosto circa 600 migranti sbarcati sulle coste siciliane sono stati ospitati sulla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nel corso delle operazioni di sbarco“Gnv Azzurra“, attraccata al porto di Augusta, gli agenti di polizia hanno individuato e arrestato 5 immigrati irregolari, tutti, destinatari in Italia a vario titolo di provvedimenti dione o di ordini di carcerazione. Per tutti è così scattato l’arresto perché, a vario titolo, giàdal territorio nazionale sonoin Italia. Due di loro, inoltre, sono destinatari di altrettanti ordini di carcerazione per aver commesso “gravi e numerosi reati” in regioni del Nord Italia. Nel mese di agosto circa 600 migranti sbarcati sulle coste siciliane sono stati ospitati sulla ...

