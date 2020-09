Salute, Frecciarosa 2020: la prevenzione non va in quarantena (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – “Dieci anni fa le prime due Frecce livreate di rosa partivano dalla stazione di Roma Termini per un viaggio che poneva al centro la donna, i suoi diritti, la sua dignità, la sua Salute, la sua sicurezza. Da quel momento, quel viaggio non si è mai fermato”. Queste le parole di Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane nel corso della conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Frecciarosa – che torna dall’ 1 al 31 ottobre – la campagna di prevenzione sanitaria, principalmente dei tumori del seno, che da 10 anni impegna il Gruppo FS Italiane insieme all’Associazione IncontraDonna, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e la partecipazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – “Dieci anni fa le prime due Frecce livreate di rosa partivano dalla stazione di Roma Termini per un viaggio che poneva al centro la donna, i suoi diritti, la sua dignità, la sua, la sua sicurezza. Da quel momento, quel viaggio non si è mai fermato”. Queste le parole di Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane nel corso della conferenza stampa di presentazione della decima edizione di– che torna dall’ 1 al 31 ottobre – la campagna disanitaria, principalmente dei tumori del seno, che da 10 anni impegna il Gruppo FS Italiane insieme all’Associazione IncontraDonna, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dellae la partecipazione ...

