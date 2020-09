“Ristoranti contro la Fame”: un piatto solidale per i bimbi malnutriti e per la ristorazione in crisi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono 690 milioni gli uomini, le donne e i bambini che soffrono la fame secondo i recenti dati diffusi da SOFI, il rapporto sullo “Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo”. Un dato impressionante, che ci fa vergognare ogni volta che ci mettiamo a tavola. Leggi anche › Coronavirus, la solidarietà in Italia non si ferma › Solidarietà post coronavirus: perché i Patti di Collaborazione sono una buona idea Siamo tutti sulla stessa…tavola È per questo che è nato “Siamo tutti sulla stessa…tavola”, progetto promosso da Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria impegnata appunto nella lotta alla ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono 690 milioni gli uomini, le donne e i bambini che soffrono la fame secondo i recenti dati diffusi da SOFI, il rapporto sullo “Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo”. Un dato impressionante, che ci fa vergognare ogni volta che ci mettiamo a tavola. Leggi anche › Coronavirus, la solidarietà in Italia non si ferma › Solidarietà post coronavirus: perché i Patti di Collaborazione sono una buona idea Siamo tutti sulla stessa…tavola È per questo che è nato “Siamo tutti sulla stessa…tavola”, progetto promosso da Azionela Fame, organizzazione umanitaria impegnata appunto nella lotta alla ...

virginiaraggi : Grazie a Dda e Carabinieri per operazione contro camorra a Roma: chiusi 14 ristoranti in centro e arrestate 13 pers… - lucianonobili : Una buona notizia: sono stati sequestrati 14 ristoranti nel centro di #Roma in mano ai clan. Un plauso per l’operaz… - nzingaretti : Voglio ringraziare Dda e Carabinieri per l'operazione condotta contro la #camorra qui nella Capitale con la chiusur… - mariomariov1 : RT @lucianonobili: Una buona notizia: sono stati sequestrati 14 ristoranti nel centro di #Roma in mano ai clan. Un plauso per l’operazione… - TheNewAge77 : RT @SerAlexander42: Mafia, lavoro nero e welfare Le armi dell'Inps contro i ristoranti -

Ultime Notizie dalla rete : “Ristoranti contro Sampdoria: Quagliarella è al ristorante, il cameriere è Candreva «A servirti ci penso io» Corriere TV