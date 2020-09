PS5 tra retrocompatibilità, party, chat vocale cross-gen e molti altri dettagli rivelati dal PlayStation Store (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sia che si punti all'acquisto di una PS5 o di una Xbox Series X/S c'è un elemento innegabile su cui probabilmente quasi tutti converranno: per quanto riguarda la condivisione di dettagli sulle console next-gen il divario tra Sony e Microsoft è sotto alcuni aspetti abissale. Da un parte la compagnia di Redmond ha inviato la propria console a giornalisti e personalità del settore che infatti stanno pubblicando prove con mano più o meno approfondite ma comunque generalmente positive. Dall'altra per scoprire molti dettagli della piattaforma ci si deve affidare a informazioni spiluccate qua e là e a un po' di buon datamining. Anche questi nuovi dettagli riguardanti la next-gen PlayStation derivano da fonti simili e in particolare dal codice sorgente della pagina ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sia che si punti all'acquisto di una PS5 o di una Xbox Series X/S c'è un elemento innegabile su cui probabilmente quasi tutti converranno: per quanto riguarda la condivisione disulle console next-gen il divario tra Sony e Microsoft è sotto alcuni aspetti abissale. Da un parte la compagnia di Redmond ha inviato la propria console a giornalisti e personalità del settore che infatti stanno pubblicando prove con mano più o meno approfondite ma comunque generalmente positive. Dall'altra per scopriredella piattaforma ci si deve affidare a informazioni spiluccate qua e là e a un po' di buon datamining. Anche questi nuoviriguardanti la next-genderivano da fonti simili e in particolare dal codice sorgente della pagina ...

AngeloVarvara : @enricoI00 Tra le console zero differenze? Avevo letto di FM 2021 esclusiva Microsoft e a paritá di stats saprei gi… - CGcarmineCG : Tra Rocket League che é diventato free to play e si é riempito di giocatori e l'uscita di Genshin Impact in pochi g… - Erioni_7783 : @IGNitalia Tom Warren e tra i peggiori fanboy Xbox su Twitter, basta leggere i suoi post contro Sony e PS5 ad ogni… - cerquami : Ragazzi ho capito troppo tardi di volere davvero una PS5 ed ora è finita ovunque. Da Gamestop, tra due settimane ap… - 0Sucram : #GamestopIrlanda ha comunicato ad una porzione della clientela l'impossibilità di tener fede al preordine di #PS5,i… -