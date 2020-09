Polizia onora San Michele Arcangelo | omelia e riflessioni in Cattedrale

RadioVoceVicina : FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO – “PROTETTORE DEI PROTETTORI” – LA POLIZIA DI STATO ONORA IL SUO SANTO PATRONO - LibertaSicilia : Siracusa. Festa san Michele Arcangelo, «protettore dei protettori». La Polizia di Stato onora il suo santo patrono… - SiracusaliveTV : Festa di San Michele Arcangelo: la polizia di stato onora il suo Santo Patrono - -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia onora

Il sindaco Pasqualino Piunti non ha mai nascosto il personale orgoglio di essere sambenedettese. Neppure quando, nei 15 anni di vice presidente della Provincia, ha più volte smussato, per il bene comu ...Monsignor Andrea Bellandi, nella Sua omelia, ha ricordato l’importanza di avere anche in questi tempi una visione trascendentale della vita, invitando a guardare alla figura dell’Arcangelo Michele com ...