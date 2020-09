L' influenza è già qui ceppo isolato a Parma su un bimbo di 9 mesi

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L'stagionale; qui. Ha scelto proprio l'anno del Covid per arrivare in lieve anticipo rispetto al solito. Il primo caso italiano; undi 9, di. Il virus; stato...

VittorioSgarbi : Se c’è un ulteriore elemento che testimonia quanto falsa sia la narrazione dell’Italia “paese modello” nella gestio… - Agenzia_Ansa : Meno morti da Covid con più vaccinati da influenza Studio Monzino, anche meno contagi e casi gravi tra over65 #ANSA - MediasetTgcom24 : Influenza, identificato a Parma il primo caso: è un bimbo di nove mesi #influenza - franzmakk : RT @Cartabellotta: #vaccino #influenza: volete sapere perché non lo trovate in farmacia? Vi spiego tutto su @domanigiornale - MrGavoni : @marco_gervasoni @HolmanJenkins Certo. Ma quando arriverà Ilvaccino®?, Corona tornerà magicamente ad essere solo un… -

Ultime Notizie dalla rete : influenza è

Il fatto che sia oramai ufficiale che la prevenzione della prossima influenza sarà riservata alle fasce più deboli della popolazione, è doppiamente grave. Primo, perché non è stata la vicina di casa a ...L'influenza stagionale è già qui. Ha scelto proprio l'anno del Covid per arrivare in lieve anticipo rispetto al solito. Il primo caso italiano è un bimbo di 9 mesi, di Parma.Il virus è ...