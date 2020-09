L’arte nel corpo a corpo con il fuoco (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con l’incendio che esattamente sei mesi fa a Berlino ha distrutto la Wall-Street Gallery, al 12 della Zimmerstrasse, è come se fosse bruciato l’ultimo presidio di resistenza alla mercificazione della via che attraversa il Checkpoint Charlie, ormai da tempo divenuto un carosello turistico. La Zimmerstrasse si trova sul confine tra il quartiere Kreuzberg e il Mitte e si estende tra il grattacielo del colosso editoriale Axel Springer e la Topographie de Terrors, centro di documentazione che sorge dove un tempo … Continua L'articolo L’arte nel corpo a corpo con il fuoco proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con l’incendio che esattamente sei mesi fa a Berlino ha distrutto la Wall-Street Gallery, al 12 della Zimmerstrasse, è come se fosse bruciato l’ultimo presidio di resistenza alla mercificazione della via che attraversa il Checkpoint Charlie, ormai da tempo divenuto un carosello turistico. La Zimmerstrasse si trova sul confine tra il quartiere Kreuzberg e il Mitte e si estende tra il grattacielo del colosso editoriale Axel Springer e la Topographie de Terrors, centro di documentazione che sorge dove un tempo … Continua L'articolo L’arte nelcon ilproviene da il manifesto.

Fontana3Lorenzo : Con la 'Convenzione di Faro', ratificata da M5S e PD, scatta l'autocensura della nostra storia e identità! Non capi… - Marinaliberals : RT @antlan1: 1. che sapete di Giotto ? figura fondamentale per la storia dell'arte italiana, ma occidentale in genere, 'rimutò l'arte di di… - _elleerre : RT @PaulluPirasa: L'arte fiorisce nel disordine della fantasia. La mia preferita di #Quino - giocarmon : * I murales con soggetti di animali realizzati a Casal #Bernocchi è il 7° libro della Collana Fotografia e Società… - PaulluPirasa : L'arte fiorisce nel disordine della fantasia. La mia preferita di #Quino -

Ultime Notizie dalla rete : L’arte nel L'arte nel corpo a corpo con il fuoco Il Manifesto