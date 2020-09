Italia | Germania e Irlanda pronte a scambiarsi i dati delle app di contact tracing

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired)Di far dialogare tra loro le app che gli Stati dell’Unione europea hanno sviluppato per tracciare i contagi da coronavirus si discute da aprile. Ancora prima che Apple e Google definissero lo standard di scambioinformazioni via bluetooth a cui quasi tutti i governi si sono adeguati. Poi l’interoperabilità tra le applicazioni, come l’na Immuni o la tedesca Corona-Warn-App, è tornata di attualità alla vigiliavacanze estive, quando si è allentata la stretta alle frontiere. L’idea era che con una sola app il turista avrebbe ricevuto segnalazioni di eventuali contatti a rischio in ogni Paese dotato di uno strumento simile. Si arriva così a settembre: tra il 14 e il ...

CarloCalenda : L'Italia investe solo il 0,5% del PIL in ricerca pubblica, la metà della Germania. L'obiettivo del #PianoAmaldi è d… - CarloCalenda : 1-A #Confindustria2020 Bonomi riconosce l’importanza di Impresa 4.0 nel trainare la ripresa e che è stato folle smo… - DantiNicola : Intanto la Germania cattiva delle perfidissima Merkel si conferma ancora una volta una delle migliori alleate dell'… - Agenzia_Italia : A Berlino il 31 ottobre apre il nuovo aeroporto, con 9 anni di ritardo - orlandi492 : RT @CarloCalenda: 1-A #Confindustria2020 Bonomi riconosce l’importanza di Impresa 4.0 nel trainare la ripresa e che è stato folle smontarla… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Germania

Fanpage.it

DALL’INVIATO A BRUXELLES.La mediazione targata Germania non sta producendo i risultati sperati ... come hanno lasciato filtrare nelle ultime ore fonti tedesche. Per l’Italia sarebbe un grande problema ...Rsa per anziani, comunità terapeutiche minorili, comunità terapeutiche psichiatriche: guida un gruppo con la testa a Udine ma forte di ottanta strutture in Italia, due in Germania, una in Spagna; ...