Il piatto povero ma buono: il pancotto ai funghi (Di mercoledì 30 settembre 2020) . Il piatto che ti presentiamo oggi appartiene con pieno diritto alla tradizione dei piatti poveri della nostra tradizione contadina. piatto povero e di recupero, certo, perché per farlo basta solo del pane raffermo, ma buono e sostanzioso. Un piatto anche molto adatto all'autunno e all'inverno, uno di quelli che scaldano non solo la pancia, ma anche il cuore. (o a quello che ti pare) Gli ingredienti Gli ingredienti necessari sono questi: 800 grammi di pane raffermo; un litro di brodo vegetale (o anche semplice acqua); olio extravergine d'oliva quanto basta; pepe quanto basta. Volendo anche pancetta o funghi o la passata di pomodoro. La preparazione In primo luogo si prende del pane raffermo e lo si fa a pezzi. Se il pane è molto duro, non è un ...

