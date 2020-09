GF Vip | Enock vincitore? Tommaso Zorzi perde consensi | ecco chi potrebbe essere eliminato

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Era partito come il super favorito di questa edizione, ma dopo gli ultimi scivoloniinizia are, (passando da 4,00 a 7,50), e nel “cuore” dei bookmaker, che scommettono sul Grande Fratello Vip, prende il suo postoBarwuah. GF Vip,Il fratello di Mario Balotelli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.