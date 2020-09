Genoa, nuovo test conferma la positività per 14 tesserati (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il test effettuati ieri dalla Asl 3 ai 14 tesserati del Genoa risultati positivi nel fine settimana hanno confermato la positività. Lo fa sapere la società rossoblù. Questa mattina gli altri ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ileffettuati ieri dalla Asl 3 ai 14delrisultati positivi nel fine settimana hannoto la positività. Lo fa sapere la società rossoblù. Questa mattina gli altri ...

Sport_Mediaset : +++ Breaking news +++ Genoa, nuovo test conferma la positività al Covid per 14 tesserati #SportMediaset - SkyTG24 : Covid Genoa, il nuovo test conferma la positività per 14 tesserati - carlolaudisa : il #Genoa e #Balotelli. Via ad un nuovo film. SuoerMario vicino all’intesa per una stagione e i bonus per il rinnovo - Mirko799 : RT @Sport_Mediaset: +++ Breaking news +++ Genoa, nuovo test conferma la positività al Covid per 14 tesserati #SportMediaset - Foxsaw22AveAle : RT @SkyTG24: Covid Genoa, il nuovo test conferma la positività per 14 tesserati -