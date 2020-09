Francesca in lacrime al primo falò | Delusione profonda a Temptation Island (Di giovedì 1 ottobre 2020) Francesca e Salvatore hanno appena iniziato il loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island, ma a quanto pare hanno già diversi problemi. Riusciranno a restare insieme o usciranno separati dalla trasmissione? Quello di Francesca e Salvatore è un viaggio appena iniziato. La coppia è appena entrata a far parte del programma, in seguito all’improvvisa uscita … L'articolo Francesca in lacrime al primo falò Delusione profonda a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020)e Salvatore hanno appena iniziato il loro viaggio nei sentimenti a, ma a quanto pare hanno già diversi problemi. Riusciranno a restare insieme o usciranno separati dalla trasmissione? Quello die Salvatore è un viaggio appena iniziato. La coppia è appena entrata a far parte del programma, in seguito all’improvvisa uscita … L'articoloinalfalòproviene da www.meteoweek.com.

Frengkent : Zorzi con la morte negli occhi per mano di Francesca madonna che Karma pazzesco, ho le lacrime dal ridere #gfvip - zaidadibenetto : RT @ShilasWords: Se ci fosse stato Malgioglio come minimo Francesca con la k in lacrime dopo due minuti ma noi abbiamo la Elia che l'anno s… - ShilasWords : Se ci fosse stato Malgioglio come minimo Francesca con la k in lacrime dopo due minuti ma noi abbiamo la Elia che l… - infoitcultura : Gf Vip, Stefania Orlando litiga con Francesca Pepe: urla e lacrime, gli altri concorrenti sono costretti a interven… - francesca_luzio : Un bel giorno tutto avrà un senso. Quindi, per il momento, non farti deprimere dalla confusione, sorridi attraverso… -