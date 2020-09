Formazioni ufficiali Benevento-Inter | Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ledi, recupero della prima giornata del campionato di. Dopo aver debuttato alla seconda giornata, le due compagini entrambe reduci da vittorie si affronteranno in quello che doveva essere il loro match di esordio. Pronostici in favore della squadra di Conte che ha ribaltato a San Siro il match contro la Fiorentina. Di seguito gli undici di partenza delle squadre nel match che inizierà alle ore 18.00 di mercoledì 30 settembre.: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Sensi, Young; Lukaku, Sanchez.

A rendere noto il resto della formazione, ci ha pensato proprio il club di Via della Liberazione attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale. Questo l'undici scelto da Antonio ...Alle 18 scenderanno in campo Udinese e Spezia per il recupero della prima giornata. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta all'esordio nella seconda giornata ed hanno voglia di riscatto.