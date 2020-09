flash mob Fdi: ‘maga’ Raggi, meno servizi ma Tari aumenta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – ‘Roma sprofonda nell’immondizia, la Tari sale alle stelle’ e ‘meno servizi, piu’ Tari: la magia e’ servita’, con tanto di fotomontaggio della sindaca Virginia Raggi che indossa un cappello da mago. Sono i cartelli esposti in aula Giulio Cesare dai consiglieri di Fratelli d’Italia e della lista civica Con Giorgia che hanno dato vita a un flash mob durante i lavori dell’Assemblea capitolina, dov’e’ in discussione la delibera di rideterminazione delle misure e delle aliquote Tari per il 2020. “Stiamo contrastando in ogni modo da giorni con una dura opposizione in Aula la manovra di Raggi e di Lemmetti sulla Tari, perche’ invece di utilizzare gli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – ‘Roma sprofonda nell’immondizia, lasale alle stelle’ e ‘, piu’: la magia e’ servita’, con tanto di fotomontaggio della sindaca Virginiache indossa un cappello da mago. Sono i cartelli esposti in aula Giulio Cesare dai consiglieri di Fratelli d’Italia e della lista civica Con Giorgia che hanno dato vita a unmob durante i lavori dell’Assemblea capitolina, dov’e’ in discussione la delibera di rideterminazione delle misure e delle aliquoteper il 2020. “Stiamo contrastando in ogni modo da giorni con una dura opposizione in Aula la manovra die di Lemmetti sulla, perche’ invece di utilizzare gli ...

Corriere : «Siamo tutte disinvolte». Il flash mob al Tribunale di Milano contro la riduzione di pena per stupro - GiulianaDaniel2 : RT @e_guarducci: Oggi pomeriggio a #Minsk una decina di ragazze si sono riunite al Gorky Park per il flash mob 'Women's Dance-Protest'. App… - Etya73 : RT @e_guarducci: Oggi pomeriggio a #Minsk una decina di ragazze si sono riunite al Gorky Park per il flash mob 'Women's Dance-Protest'. App… - elerub11 : RT @e_guarducci: Oggi pomeriggio a #Minsk una decina di ragazze si sono riunite al Gorky Park per il flash mob 'Women's Dance-Protest'. App… - e_guarducci : Oggi pomeriggio a #Minsk una decina di ragazze si sono riunite al Gorky Park per il flash mob 'Women's Dance-Protes… -