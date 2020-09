Coppa Italia 2020/2021: Pisa avanti in scioltezza, colpo del Padova a Frosinone (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nei match valevoli per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021 il Pisa supera 2-0 in scioltezza la Juve Stabia grazie alle reti di Masucci e Sibilli, mentre il Padova elimina a sorpresa il Frosinone imponendosi 3-1 al Benito Stirpe con la doppietta di Della Latta e il gol di Soleri. Ora i nerazzurri dovranno affrontare la Virtus Entella, per i biancoscudati invece ci sarà la Fiorentina. I ciocari passano subito in vantaggio al 19′ con Tabanelli, bravo ad avventarsi su una respinta di Vannucchi e a realizzare il tap-in vincente. La reazione dei biancoscudati è immediata, infatti, due minuti più tardi Simone Della Latta pareggia immediatamente i conti con un gran tiro dal limite che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nei match valevoli per il secondo turno diilsupera 2-0 inla Juve Stabia grazie alle reti di Masucci e Sibilli, mentre ilelimina a sorpresa ilimponendosi 3-1 al Benito Stirpe con la doppietta di Della Latta e il gol di Soleri. Ora i nerazzurri dovranno affrontare la Virtus Entella, per i biancoscudati invece ci sarà la Fiorentina. I ciocari passano subito in vantaggio al 19′ con Tabanelli, bravo ad avventarsi su una respinta di Vannucchi e a realizzare il tap-in vincente. La reazione dei biancoscudati è immediata, infatti, due minuti più tardi Simone Della Latta pareggia immediatamente i conti con un gran tiro dal limite che ...

