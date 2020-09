Ceppitelli contesto tra Parma e Genoa | è in uscita dal Cagliari

Leggi su giornal

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Luca, difensore centrale del, conteso da. Il portale Tuttomercatoweb riferisce che il giocatore, che l’anno scorso è stato frenato a lungo da una fastidiosa fascite plantare, potrebbe trovare una nuova sistemazione dopo l’arrivo di Godin in Sardegna. D’altra parteha anche una situazione contrattuale che lo vede probabile partente.tra: è indalIl contratto dicon il, di fatti, termina nell’estate 2021. E fino a questo momento non si è mai parlato di rinnovo per lui. In considerazione dei recenti movimenti di ...