Castellacci | «Giusto tornare ai tamponi ai calciatori ogni 4 giorni | la sicurezza prevale sull’economia»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sul Secolo XIX un’intervista all’ex medico sociale della Nazionale Enrico, presidente dell’associazione Medici Italiani del Calcio. Risponde sulla questione dei contagi tra le fila del Genoa. «E’ una situazione che allarma ma non ci si può meravigliare, ci può stare. In questo momento il Genoa è diventato un focolaio pur avendo rispettato scrupolosamente i protocolli, ma può capitare. In apparenza può sembrare strano che il giorno prima ci siano 2 positivi e quello dopo 14 ma non è così. L’incubazione del virus di regola va dai due ai cinque, per cui può succedere. Anche il Napoli ora dovrà fare piùper evitare che si diffondano i contagi»ritiene sia ...