Aumentano i casi positivi, mascherine obbligatorie all'aperto anche a San Severo: i trasgressori saranno puniti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 con un incremento di casi positivi, il sindaco di San Severo Francesco Miglio, vista l'ordinanza del ministro della Salute del 16 ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 30 settembre 2020) Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 con un incremento di, il sindaco di SanFrancesco Miglio, vista l'ordinanza del ministro della Salute del 16 ...

