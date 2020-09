Zero il folle, la serata evento tra il concerto integrale e gli ospiti/specchio di riflessioni e bilanci (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per festeggiare i 70 anni Renato Zero (il 30 settembre 2020), Canale 5 ha deciso di mandare in onda, la sera prima, la serata evento “Zero il folle“, un evento che si può fondamentalmente suddividere in due parti (non distinte fra loro): il concerto vero e proprio del gennaio scorso al Forum di Assago e una serie di interventi da parte di amici e colleghi. La serata, ovviamente, al 90%, è formata dal live, trasmesso integralmente, con tutte le esibizioni. E gli amici i colleghi? Non sono saliti sul palco ma si sono prestati ad una serie di dialoghi in camerino con l’artista, impersonando ruoli diversi dai loro. Qualche esempio? Sabrina Ferilli era il Futuro, Serena Autieri una fan e Gabriele Lavia un insegnante. Tutti si ... Leggi su blogo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per festeggiare i 70 anni Renato(il 30 settembre 2020), Canale 5 ha deciso di mandare in onda, la sera prima, lail“, unche si può fondamentalmente suddividere in due parti (non distinte fra loro): ilvero e proprio del gennaio scorso al Forum di Assago e una serie di interventi da parte di amici e colleghi. La, ovviamente, al 90%, è formata dal live, trasmesso integralmente, con tutte le esibizioni. E gli amici i colleghi? Non sono saliti sul palco ma si sono prestati ad una serie di dialoghi in camerino con l’artista, impersonando ruoli diversi dai loro. Qualche esempio? Sabrina Ferilli era il Futuro, Serena Autieri una fan e Gabriele Lavia un insegnante. Tutti si ...

MediasetPlay : Stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play, saremo in compagnia di un adorabile folle... Renato Zero! - MediasetPlay : Imprevedibile e determinato, non esistono attualmente misure per contenere la sua vivace e contagiosa attività crea… - carmen180643 : RT @MediasetPlay: Stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play, saremo in compagnia di un adorabile folle... Renato Zero! https://t… - Patrizia_pato : RT @MediasetPlay: Imprevedibile e determinato, non esistono attualmente misure per contenere la sua vivace e contagiosa attività creativa.… - Rocco30169565 : RT @vale8123110823: Si chiude il Cerchio con il folle Zero!!! #Buonanotte???? -