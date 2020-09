SOCIAL/ Monica Bertini mostra ai follower il suo ‘Autumn Style’ (Di martedì 29 settembre 2020) Bella in ogni occasione, Monica Bertini ha sfoggiato un look giusto per l'autunno sul suo profilo Instagram. Gli scatti hanno subito catturato l'attenzione dei suoi follower:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFt4murFJU3/" SOCIAL/ Monica Bertini mostra ai follower il suo ‘Autumn Style’ Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 29 settembre 2020) Bella in ogni occasione,ha sfoggiato un look giusto per l'autunno sul suo profilo Instagram. Gli scatti hanno subito catturato l'attenzione dei suoi:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFt4murFJU3/"aiil suo ‘Autumn Style’ Golssip.

controradio : “È bello essere tornati”, il ritorno all’università a Novoli Autore: Monica Pelliccia <p>Le studentesse e gli stude… - BonattiMedia : Dare in mano la propria attivita' ad una Social Media Manager Certificata e' come farsi fare un bellissimo ABITO SU… - CSanasi : @StufaMarcia1 Non tutti siamo uguali, Monica si è sentita così di fare magari anche come sfogo del suo dolore, comu… - Monica_7023 : @RobertoRenga Avranno le spalle coperte? O, non voglio mancare di rispetto a nessuno, solo strafottenza? Categoria… - crisci_monica : RT @GianfrancoSanni: Chi utilizza i diritti lgtb per andar contro una nemica amatissima non è pro diritti ma cerca luce avvalendosi 1 di po… -