Scuola, dal 22 ottobre via al concorso straordinario (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Il prossimo 22 ottobre prenderà il via il concorso straordinario per la Scuola secondaria di I e II grado. Dopo le prime indiscrezioni filtrate a seguito dell'incontro tra organizzazioni sindacali e la ministra Azzolina, la conferma è arrivata in una nota del Miur. I posti da docente a disposizione saranno 32mila a fronte delle 64.563 domande di partecipazione frequentate. Come spiega nella nota il Ministero, le prime misure di sicurezza per lo svolgimento della prova scritta sono già state predisposte: "il Ministero ha lavorato nelle scorse settimane per garantire la distribuzione dei candidati nelle aule per tutto il territorio nazionale, procedendo al reperimento di tutte le postazioni necessarie. Ciò eviterà qualsiasi forma di assembramento dei ...

