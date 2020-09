Mihajlovic | “14 positivi sono tanti | dobbiamo stare attenti”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 29 settembre 2020) Sinisa, tecnico del Bologna, dopo la vittoria contro il Parma nella serata di ieri, è intervenuto ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “Quattordici(riferito al Genoa). Qua in Italia è stata messa una linea molto alta come soglia di carica virale positiva. Bisogna vedere quanta carica virale, però c’è un focolaio. Magari è per quello che hanno preso 6 gol (ride ndr). Speriamo bene anche per il Napoli.attenti e prendere precauzioni. Con il Parma abbiamo fatto bene. Siamo stati bravi, non a caso abbiamo fatto quattro gol e potevamo farne altri due o tre. Hanno giocato bene tutti e due. Hickey non parla ancora bene l’italiano, ma è un ragazzo giovane con qualità che oggi ha fatto ...