Mercato Juve, contatti Paratici-Everton per Kean: Llorente in attesa (Di martedì 29 settembre 2020) In questi ultimi giorni di calcioMercato la Juventus starebbe lavorando su più fronti al fine di regalare ad Andrea Pirlo almeno un ulteriore innesto di qualità. Da un punto di vista analitico, alla squadra bianconera servirebbero dei colpi in più reparti, tenendo conto di un tempo a disposizione in costante diminuzione. Prima di tutto sarebbe necessario fare cassa con la possibile cessione di Douglas Costa, in attesa che si sblocchi la situazione Khedira, il cui braccio di ferro con la società dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni. Dopodiché, la dirigenza della Juventus potrebbe tornare ad investire sul Mercato; nel mirino sempre Federico Chiesa, nome molto gettonato nelle ultime ore, ma attenzione all’evoluzione delle questioni ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) In questi ultimi giorni di calciolantus starebbe lavorando su più fronti al fine di regalare ad Andrea Pirlo almeno un ulteriore innesto di qualità. Da un punto di vista analitico, alla squadra bianconera servirebbero dei colpi in più reparti, tenendo conto di un tempo a disposizione in costante diminuzione. Prima di tutto sarebbe necessario fare cassa con la possibile cessione di Douglas Costa, inche si sblocchi la situazione Khedira, il cui braccio di ferro con la società dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni. Dopodiché, la dirigenza dellantus potrebbe tornare ad investire sul; nel mirino sempre Federico Chiesa, nome molto gettonato nelle ultime ore, ma attenzione all’evoluzione delle questioni ...

