Lotta al contante, Conte mette in scena la televendita fiscale (Di martedì 29 settembre 2020) Se avete bisogno di una qualche consulenza per promuovere un prodotto, potete rivolgervi senza indugiare a questo governo, da oggi ufficialmente maestro delle sponsorizzazioni pubblicitarie. Durante il Festival dell'Economia di Trento più che ad una esposizione, tenuta dal premier di una nazione sui provvedimenti presi, sembra di assistere ad una delle migliori televendite. Il premier illustra quelli che saranno gli incentivi per il programma della Lotta al contante, raccolti in un ampio e colorantissimo ventaglio di optionals. Piovono dal cielo bonus e premi, studiati a tavolino per provare ad accalappiare gli elettori più dubbiosi. Si passa dallo slogan più classico e cauto che dice: "Dal primo dicembre, chi paga in modalità digitale se farà almeno 50 transazioni in 6 mesi ...

