Liverpool-Arsenal 3-1, tre vittorie su tre per i Reds (Di martedì 29 settembre 2020) Ottima prova del Liverpool. In quel di Anfield, in un classico della Premier League come lo scontro con l’Arsenal, gli uomini di Klopp la portano a casa conquistando la vetta della classifica. Dopo essere andati sotto a causa di uno svarione difensivo di Robertson, rete di Lacazette, i Reds la ribaltano prima con Manè e poi con lo stesso Robertson nel primo tempo. Poi ci pensa Diogo Jota all’88 a mettere il punto esclamativo. Anno nuovo, campionato vecchio. C’è il bisogno di dirlo quando si parla del Liverpool, capace di vincere anche quando il gioco è meno lucido del solito. Arteta e il suo Arsenal, nonostante una buona condizione atletica, non sono riusciti a mantenere l’equilibrio contro i Reds di Klopp. Nella notte di Anfield, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 settembre 2020) Ottima prova del. In quel di Anfield, in un classico della Premier League come lo scontro con l’, gli uomini di Klopp la portano a casa conquistando la vetta della classifica. Dopo essere andati sotto a causa di uno svarione difensivo di Robertson, rete di Lacazette, ila ribaltano prima con Manè e poi con lo stesso Robertson nel primo tempo. Poi ci pensa Diogo Jota all’88 a mettere il punto esclamativo. Anno nuovo, campionato vecchio. C’è il bisogno di dirlo quando si parla del, capace di vincere anche quando il gioco è meno lucido del solito. Arteta e il suo, nonostante una buona condizione atletica, non sono riusciti a mantenere l’equilibrio contro idi Klopp. Nella notte di Anfield, ...

