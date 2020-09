Lazio-Atalanta, le probabili formazioni (Di martedì 29 settembre 2020) Sarà un big match quello che si giocherà domani sera all’Olimpico di Roma per il recupero della prima giornata di Serie A tra Lazio e Atalanta. Di seguito, le probabili scelte di Simone Inzaghi e Gasperini. Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. Foto: stadio Olimpico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Sarà un big match quello che si giocherà domani sera all’Olimpico di Roma per il recupero della prima giornata di Serie A tra. Di seguito, lescelte di Simone Inzaghi e Gasperini.(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. Foto: stadio Olimpico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

