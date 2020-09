La pec non si può più rimandare: da ottobre diventa obbligatoria (Di martedì 29 settembre 2020) Email (Getty Images)Con la conversione in legge del Decreto semplificazioni dal primo ottobre 2020 scatta l’obbligo per le imprese italiane di dotarsi del cosiddetto “domicilio digitale”, che comprende la necessità di avere un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) e Servizi elettronici di recapito qualificati (Sercq). Per le attività che non si adeguano alla nuova misura entro i tempi stabiliti sono previste sanzioni che vanno da 206 a 2.064 euro per le società e dai 30 ai 1.548 euro per le imprese individuali, si legge sul sito di Unioncamere. Al momento non sono invece previste sanzioni per le imprese alla prima registrazione, per le quali, in caso mancassero le indicazioni del domicilio digitale, verrà attuata soltanto una sospensione della domanda che dovrà essere poi completata tramite la comunicazione ... Leggi su wired (Di martedì 29 settembre 2020) Email (Getty Images)Con la conversione in legge del Decreto semplificazioni dal primo2020 scatta l’obbligo per le imprese italiane di dotarsi del cosiddetto “domicilio digitale”, che comprende la necessità di avere un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) e Servizi elettronici di recapito qualificati (Sercq). Per le attività che non si adeguano alla nuova misura entro i tempi stabiliti sono previste sanzioni che vanno da 206 a 2.064 euro per le società e dai 30 ai 1.548 euro per le imprese individuali, si legge sul sito di Unioncamere. Al momento non sono invece previste sanzioni per le imprese alla prima registrazione, per le quali, in caso mancassero le indicazioni del domicilio digitale, verrà attuata soltanto una sospensione della domanda che dovrà essere poi completata tramite la comunicazione ...

