«GF Vip 5» | Elisabetta Gregoraci | «Mai stata gelosa di Naomi Campbell»

(Di martedì 29 settembre 2020) Alfonso Signorini ci ha provato, a generare il dramma. Ma Elisabetta Gregoraci, che nella Casa del Grande Fratello Vip sembra aver trovato la complicità di Pierpaolo Pretelli, non ha abboccato all’amo. «Non sono gelosa di Naomi Campbell», ha detto la showgirl, cui la produzione del reality Mediaset ha rifilato un’immagine di Flavio Briatore, abbracciato nella sua casa di Montecarlo alla top model inglese. «Non lo ero neanche quando eravamo fidanzati», ha continuato la Gregoraci, «Naomi, nella vita, ha poche persone su cui contare e una di queste è proprio Flavio». Fatto, questo, sul quale la madre di Nathan Falco, che con il manager ha trascorso tredici anni, pare non aver avuto mai nulla da ridire. Nemmeno in Kenya, durante la prima vacanza con Briatore.