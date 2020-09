Genoa, caos Covid. Si muove anche Toti: “Stiamo monitorando con attenzione” (Di martedì 29 settembre 2020) Fa molto discutere in queste ore il cluster di Covid-19 che si è scatenato all’interno del gruppo squadra del Genoa. L’argomento è emerso anche dal video-aggiornamento quotidiano sull’emergenza Coronavirus pubblicato sui social dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: “Ci sono 14 persone positive, altre 20 sono state sottoposte ad ulteriore tampone – ha spiegato Toti – Stiamo monitorando con attenzione questa situazione, anche se non è priorità della sanità pubblica seguire i tamponi delle squadre di calcio. Ci sono comunque una serie di protocolli nazionali da seguire.” Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Fa molto discutere in queste ore il cluster di-19 che si è scatenato all’interno del gruppo squadra del. L’argomento è emersodal video-aggiornamento quotidiano sull’emergenza Coronavirus pubblicato sui social dal presidente della Regione Liguria, Giovanni: “Ci sono 14 persone positive, altre 20 sono state sottoposte ad ulteriore tampone – ha spiegato– Stiamocon attenzione questa situazione,se non è priorità della sanità pubblica seguire i tamponi delle squadre di calcio. Ci sono comunque una serie di protocolli nazionali da seguire.”

